الملك سلمان وترمب يبحثان أزمة قطر ومكافحة الإرهاب

أفاد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب بحث مع خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان هاتفياً أزمة #قطر وهزيمة تنظيم #داعش في الموصل ومكافحة الإرهاب.

وهنأ الملك سلمان، الرئيس الأميركي بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في #الموصل، مثمناً دور الولايات المتحدة الأميركية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، ومنوها بما تحقق من إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب في وقت وجيز منذ تولي ترمب مهام منصبه في البيت الأبيض.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن المملكة تؤكد مجددا وقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه للقضاء عليه.

وقد أبدى ترمب تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين ولدور المملكة في مكافحة #الإرهاب وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنياً أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.

جاء الاتصال الهاتفي عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون إلى المنطقة.

ولم يحرز وزير الخارجية الأميركي، أي تقدم لحل الأزمة مع قطر.

وذكرت تقارير إعلامية أن تيلرسون رجع بخفي حنين، بسبب مواقف غير موفقة خلال مهمته الخليجية، وبسبب ما بدا تبسيطا منه لأصل الأزمة، لتبقى أزمة قطر تراوح مكانها.



فضلا عن ذلك، أبدى تيلرسون منذ بداية الأزمة ميلا إلى الجانب القطري لم تكن لتخطئه العين، بل ذهب من البداية إلى حد وصف مطالب #الدوحة بالمعقولة، حتى قبل أن يستمع إلى أطراف #الرباعي_العربي الداعي إلى #مكافحة_الإرهاب .

وكان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، أكد أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، في لقاء لقناة تلفزيونية أميركية، وقال إن #الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في "تجويع هذا الوحش".

وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، وقال "أثق أنهم سينجحون".