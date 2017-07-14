الملك سلمان يصلي على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بمكة

أدى خادم #الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز آل سعود مع جموع المصلين في #المسجد_الحرام بمكة المكرمة، بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على الأمير #عبد_الرحمن_بن_عبد_العزيز_آل_سعود .

ولدى وصول الملك سلمان إلى مكة المكرمة، يرافقه الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، كان في استقبال الملك الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأبناء الفقيد كل من الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأدى الصلاة على الفقيد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، وعدد من الأمراء.

وكان الديوان الملكي أعلن، الخميس، الموافق 19 / 10 / 1438هـ #وفاة الأمير #عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز_آل_سعود.