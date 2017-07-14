مقتطفات الجمعة

من أجمل ما قرأت هذا الأسبوع قرار وزارة العمل بنقل كفالة العامل - أو العاملة المنزلية - في 13 حالة، أبرزها ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لثلاث مرات متتالية دون سبب من العامل نفسه، ومنها تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية!

قارئ كريم يقول: آمل التطرق لموضوع بعض مشاهير سناب يقومون بعمل إعلانات ودعايات على زيوت حشيش، وأدوات تجميل، وأجهزة إلكترونية تجارية وغير صالحة للاستخدام.. أين وزارة التجارة منهم؟

وللأمانة وردا على ملاحظة القارئ الكريم أقول إنني قرأت تغريدة لوزارة التجارة والاستثمار، تقول فيها:

«من يبيع أو يسوّق السلع المغشوشة أو المقلدة عبر مواقع التواصل (تويتر، سناب شات وغيرهما) يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة مليون».

المهم هو التطبيق!

أبرز أخبار الأسبوع جاءت من عدد من الجامعات السعودية، حيث أعلنت رسميا إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد.. وهو ما يعني أن وزارة التعليم تتجه فعليا لإلغاء الانتساب.. ولم أقرأ حتى الآن تبريرا لقرار كهذا!

خبر غريب يتحدث عن القبض على مقيم يحمل الجنسية السورية، يرش ماء الأسيد على النساء في جدة بهدف الانتقام، بعدما تم رفض تزويجه مرتين!..

لا أتدخل في أحكام القضاء الموقر.. لكن أتمنى إن كان ذلك ممكنا معاقبة هذا المجرم بذات الطريقة، الجزاء من جنس العمل.. الخوف أن يتم الاكتفاء بسجنه وترحيله!

شكرا لمحافظ محايل عسير النشط «محمد المتحمي» على تفاعله السريع مع مقطع فيديو، يظهر استهتار سائق شاحنة على أحد الطرق هناك، إذ قام بحجز الشاحنات وإيقاف سائقيها حتى يتم تطبيق النظام بحقهم.

أختم باقتراح طريف وصلني من قارئ عبر «سناب شات» يقول فيه: «بعض الشعراء أزعجونا بهياطهم، وبطولاتهم وبطولات أجدادهم، يا أخي ودوهم للجبهة في الجنوب، وخلونا نشوف الصادق من الكاذب»!

نقلاً عن الوطن