السعودية..حادث مأساوي ينهي حلم عروسين قبل زفافهما بأيام

لم يكن يخطر ببال "أم مسفر"، وهي تجهز لحفل #زفاف ابنها على ابنة شقيقتها، سنة، أن هذه التجهيزات والفرح سيتحول لحزن وعزاء، فقد فجعت الشقيقتان بوفاة العريسين قبل موعد الزفاف بيومين.

ويحكي شقيق العريس، مسفر الدوسري، قصة وفاة شقيقه عبدالله والذي يعمل مهندساً بشركة الكهرباء قبل موعد زفافه قائلاً: من العادات والتقاليد لدينا بـ #وادي_الدواسر أن يذهب العريس لجلب عروسته من عند أهلها قبل الزفاف بيومين، ولأن ابنة خالتي هي العروس وهم من سكان بيشة، ذهبنا ونحن مجموعة لجلب #العروس وسلكنا طريق وادي الدواسر بيشة، وبعد أن أخذنا عروسنا، قدنا سياراتنا في طريق العودة والذي يقرب من 500كم، وأضاف، انقسمنا بسيارات حيث كان #العريس وزوجته بسيارة ونحن وراءهما بسياراتنا، وقبل أن نصل لوادي الدواسر انفجر أحد الإطارات لسيارة أخي العريس، مما أدى لانقلابها وخرجنا لإسعاف العروسين ولكن أخي #فارق_الحياة في حين تم نقل عروسته بالإخلاء الطبي للرياض بسبب نزيف داخلي، وتوفيت بعد #الحادث بخمسة أيام.

وأضاف أن العريسين في العشرينيات من العمر، حيث يبلغ العريس 23 سنة، والعروس 21 سنة، مشيرا إلى أن #العزاء استمر لمدة 10 أيام.

وبيّن أخو المتوفى أن تجهيزات الزفاف كانت قد اكتملت من حيث تجهيز صالة الأفراح والفرق الشعبية التي ستحييه والمنشدين، وأيضا تجهيز شقة كاملة للعريس، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فقد قمنا بإلغاء كل هذه المظاهر واستبدلناها باستقبال العزاء.

وأشار إلى أن والدة العريس تلقت الخبر بصبر وإيمان واحتساب، حيث إن مصيبتها مصيبتان في فقد ولدها وابنة أختها.