شاهد آخر رسالة للمبتعث السعودي الغريق في كندا

"خلاص مراح أجيكم".. هذه كانت آخر رسالة كتبها #المبتعث_السعودي #هشام_الموسى، الذي انتهت حياته غرقاً في بحيرة weaver lake بمدينة #فانكوفر الكندية.

أوضح طالب الموسى، ابن عم المبتعث، لـ "العربية.نت" أن الغريق هشام كان في السنوات الأخيرة من بعثته في قسم الأحياء، حيث كان في رحلة تنزه برفقة أصحابه في مدينة فانكوفر، التي تبعد 18 ساعة براً عن جامعته في #ريجاينا .

وقال الموسى: "توجه الفقيد مع أصحابه للتنزه في البحيرة وتم العثور عليه غريقاً، وهو يمارس هواية #السباحة وحده، وحاول المتنزهون المتواجدون بالموقع إنقاذه دون جدوى".

وأضاف الموسى أن هشام أرسل مقطعاً مصوراً لخاله على برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" وهو على ضفاف البحيرة، وكان منبهراً من المنظر الخلاب وكان هذا آخر اتصالنا به، ومازلنا ننتظر إرسال جثمانه إلى الأحساء مسقط رأسه.