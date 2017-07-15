هكذا تم القضاء على الإرهابيين البحرينيين في القطيف

بعد مداهمة أمنية وتبادل لإطلاق النار، كشفت مصادر "العربية.نت" عن قضاء #قوات_الطوارئ السعودية على المطلوب الأمني حسن محمود علي العبدالله - بحريني الجنسية - مساء أمس الجمعة في سيهات شرق #السعودية، ليلحق بأخيه الإرهابي علي العبدالله الذي قتل في مواجهة أمنية ببلدة العوامية بالقطيف في 23 فبراير/شباط العام الماضي، فيما قبضت الجهات الأمنية في مداهمة بالعوامية على أخيهما الآخر حسين العبدالله.

ويعد حسن من المطلوبين في قائمة التسعة التي أعلنت عنها #وزارة_الداخلية ، حيث تم القضاء على ثلاثة منهم وهم: فاضل آل حمادة وجعفر المبيريك وأخيراً حسن العبدالله، ليتبقى ستة أشخاص فقط، وقد أعلنت الداخلية السعودية عن مكأفأة مليون ريال للإبلاغ عن مطلوب.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في #وزارة_الداخلية_البحرينية في بيان سابق له، أن عملية التنسيق والمتابعة الدائمة مستمرة بين الإدارة ونظيرتها في السعودية، موضحًا أن المطلوب سابقاً حسن محمود علي عبد الله من مواليد سوريا، ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته سعودية الجنسية، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، وشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة #القطيف، ولديه شقيقان شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية، وقتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة السعودية، كما تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قائمة المنع من دخول أراضي المملكة.

أما البحريني علي العبدالله، فقد أعلنت السلطات الأمنية السعودية عن القضاء عليه، وذلك خلال تواجده بإحدى المزارع في بلدة العوامية في محافظة القطيف، حيث ارتكب كثيرا من الجرائم الإرهابية مع بعض عناصر قائمة الـ23 في محافظة القطيف، خلال تواجده منذ عامين، ومنها تسببه في استشهاد عدد من رجال الأمن ومواطنين، إضافة إلى إشعال النار في أنبوبي نفط شمال بلدة العوامية في 2014.

وأوضحت المصادر أن الأشقاء البحرينيين الثلاثة "العبدالله" يرتبطون مع المطلوب ضمن قائمة الـ23 سلمان علي سلمان آل فرج، حيث إنه خالهم، وكان الإرهابي علي العبدالله قد تم القضاء عليه في مواجهة أمنية للتغطية على هروب خاله سلمان في مواجهة مع الأجهزة الأمنية في إحدى مزارع #العوامية.