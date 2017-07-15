ولي العهد يبحث مع وزير خارجية فرنسا جهود مكافحة الإرهاب

بحث #ولي_العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير #أوروبا والشؤون الخارجية #الفرنسي، جون إيف #لودريان، المستجدات في المنطقة، وجهود مكافحة #الإرهاب و #التطرف وتمويلهما.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان تمخض عنه إطلاق عجلة التعاون السعودي الفرنسي.

وأضاف لودريان أن رؤية 2030 فرصة لخلق تفاعل بين السعودية وفرنسا.

وأجرى #وزير_الخارجية_الفرنسي، مباحثات مع نظيره السعودي، عادل الجبير، في جدة التي وصلها، اليوم السبت، قادما من الدوحة.

وتناولت المحادثات السعودية الفرنسية الأزمة مع قطر وسبل حلها، فيما شدد الوزير الفرنسي من الدوحة على ضرورة مواجهة تمويل الإرهاب.

وأكد لودريان، السبت، من الدوحة على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف الوزير الفرنسي: "علينا مواجهة تهديد الإرهاب، وعلى شركائنا بذل جهدهم لتحقيق ذلك".