الملك سلمان يهنئ العبادي بالنصر على داعش

هنأ خادم الحرمين الشريفين #الملك #سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية، وتحريرها مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بشجاعتها وبحكمة القيادة العراقية.

ووفق مكتب العبادي فإن رئيس الوزراء العراقي أثنى على الملك سلمان، وشدد على ضرورة استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية استمرار وقوف المملكة مع بغداد في جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وسبل تمويله.

وكان رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، أعلن في 9 يوليو، تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.