جريمة بشعة.. قتل والدته وأخته وطفليها تحت تأثير المخدر

في جريمة بشعة هزت قرية #القاحة التابعة لمحافظة بدر غرب #المدينة_المنورة، أقدم شاب في الـثلاثين من عمره على قتل والدته وشقيقته وطفليها نحراً بالسكين.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد، حسين القحطاني، أنه في يوم الجمعة الماضي تبلغ أحد مخافر الشرطة التابعة لشرطة محافظة بدر من قبل مواطن في العقد الثالث من العمر، أفاد أنه وعند عودته لمنزله وجد والدته وأخته وطفليها متوفين داخل المنزل.

ولوحظ عليه الارتباك أثناء بلاغه، تم التحفظ عليه والانتقال للموقع الذي أشار إليه ووجدت والدته في العقد الثامن وأخته في العقد الرابع وطفليها 2 و4 سنوات مقتولين طعناً بآلة حادة.

كما أضاف أنه جرى معاينة مسرح #الحادث من قبل المختصين من خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي بإشراف مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن وعضو النيابة العامة.

وبالتثبت من الشخص المبلغ الذي ظهر عليه الارتباك وعدم الاتزان، جرى الاستماع لأقواله مرة أخرى ومناقشته، وقد اعترف بقتلهم أثناء نومهم، لأنه رأى رؤياً بأنه يدخلهم الجنة، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية وهلاوس من أثر تعاطي الامفيتامين المخدر.

ومن ثم جرى إحالته رفق كامل المعاملة لفرع النيابة العامة بالمحافظة، بحكم الاختصاص، وقد صادق على اعترافاته شرعاً في #المحكمة العامة.