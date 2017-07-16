طائرة تركية تهبط اضطرارياً في مصر.. لإنقاذ سعودية

هبطت طائرة تركية كانت في طريقها إلى #جدة، اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بعد تعرض راكبة #سعودية الجنسية لأزمة قلبية أثناء الرحلة، وتم نقل الراكبة إلى أحد المستشفيات القريبة من #المطار.

وأوضحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء عبور الرحلة التركية رقم 69 الأجواء المصرية، قادمة من #اسطنبول في طريقها إلى جدة، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة السعودية وداد عمر (49 عاماً)، فأبلغ برج المراقبة للهبوط بمطار #القاهرة الدولي، وتم السماح له بالهبوط على موقع 366، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي.

وصعد الطبيب للطائرة، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية، ثم نُقلت بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.