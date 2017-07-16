من هو المبتعث السعودي الذي قضى في حادث طائرة فلوريدا؟

ذكر نائب رئيس النادي السعودي في جامعة Embry-riddle زياد دغريري أن الطالب السعودي الذي قضى في تحطم طائرة بولاية #فلوريدا الأميركية هو ومدربه كان يدرس في أكاديمية sunrise flight academy وحاصل على رخصتي طيران ولم يتبق له سوى القليل للحصول على الرخصة الثالثة وهي "رخصة الطيران التجاري" ليتخرج من الأكاديمية، إلا أنه توفي مع مدربه أثناء تحليقه بالطائرة.

وقد توفي #محمد_العنزي (27 عاماً) أمس الأول إثر تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأميركية هو ومدربه.

وأعلنت السلطات الأميركية عن الحادث عبر مواقعها الرسمية، ومن ضمنها Federal Aviation Adminisration وخفر السواحل USCG Southeast الذي أشار إلى أنه تلقى البلاغ عند الـ 11:30 صباح الخميس.

وأوضح سلطان العسيري زميل المتوفى أن السلطات الأميركية المختصة وجدت الطائرة المنكوبة، وهي من طراز PA-44 بمحركين، عند الـ10:30 صباح الجمعة، وجرى التأكد من وفاة #العنزي عند الواحدة ظهرا، في حين ينتظر ذووه موافقة الطب الشرعي لنقل الجثمان ودفنه في مدينة الرياض.

وأشار العسيري إلى أن زميله كان يعمل مع إحدى الشركات في #السعودية، وسافر إلى أميركا نهاية 2014 ليتدرب على الطيران ويحصل على الرخص اللازمة، وهو متزوج ولديه ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات، بحسب صحيفة "مكة".

يذكر أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل السلطات الأميركية لمعرفة سبب وملابسات الحادث. كما أن الأكاديمية اجتمعت الجمعة مع طلابها وألغت جميع الرحلات حتى إشعار آخر.