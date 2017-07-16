ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الأميركي

أجرى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز #ولي_العهد وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الدفاع #الأميركي جيمس #ماتيس، هنأه فيه بالانتصار على تنظيم #داعش الإرهابي في الموصل.

وأشاد ولي العهد بدور الولايات المتحدة الأميركية بقيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، مؤكداً أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لابد أن تستمر وبكل حزم.

كما جرى خلال الاتصال بحث جوانب تطوير آليات التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، إضافة إلى بحث التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.