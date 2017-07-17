السعودية.. تحويل طائرة مأهولة إلى "طائرة بدون طيار"

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تمكن المختصين لديها من تحويل #طائرة مأهولة إلى طائرة من دون طيار.

وأكد رئيس المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، نجاح تجربة الطائرة "النورس" ميدانياً، والتي تمتاز بالعديد من #المزايا الاستراتيجية.

وأوضح أنه تم بنجاح تحليق منظومة سرب طائرات من دون طيار يتكون من 3 طائرات "النورس" بغرفة تحكم واحدة لتنفيذ مهام مشتركة، وتعد هذه الطائرات من النوع الاستراتيجي للطائرات من دون طيار التي تصل مدة تحليقها إلى 30 ساعة، وتأتي ضمن مشروعات المدينة في #برنامج_التحول_الوطني 2020 المنبثق من #رؤية_المملكة 2030.

وأفاد الأمير تركي أن لهذا التشكيل من الطائرات التي تقوم بمهام مشتركة، مزايا مهمة، إذ يمكن استخدامه كمحطة جوية لنقل كمية عالية من المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية لتغطية مسافات كبيرة، وهي مجهزة بكاميرات تصوير عالي الدقة نهاري وليلي، ويمكنها حمل حمولات مختلفة، وبإمكانها العمل بالأقمار الصناعية.

وأضاف: "تجربة سرب الطائرات يمكن الاستفادة منه في #المجال_العسكري، وتتيح هذه التجربة مرونة التشغيل والعمليات بحيث يمكن لإحدى الطائرات أن تقوم بالتصوير الجوي، وتقوم الطائرة الثانية بالتشويش، بينما تقوم الطائرة الأخيرة بالمهام التكتيكية".