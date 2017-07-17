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سعودية تفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان مدريد السينمائي

المصدر: الرياض - العربية.نت
ملصق الفيلم "أيقظني" الذي نالت عنه المخرجة ريم البيات الجائزة
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حصدت المخرجة السعودية، ريم البيات، جائزة #مهرجان_مدريد السينمائي لأفضل إخراج عن فيلم #أيقظني في فئة الأفلام القصيرة.

الفيلم من بطولة إبراهيم الحساوي وسمر البيات وعهد كامل وسماح زيدان وراشد الورثان وفيصل الدوخي وسيناريو وحوار #ريم_البيات.

وتدور قصته حول امرأة تدعى "سلام" تعاني من أزمات اجتماعية وتناقضات في حياتها فتنشأ معها عقد نفسية.

مشهد من الفيلم مشهد من الفيلم

وسبق للمخرجة البيات أن قدمت عملين سينمائيين هما "ظلال" و"دمية" الذي يناقش قضية زواج الصغيرات، وبعض الأعمال الوثائقية.

المخرجة ريم البيات من مواليد القطيف عام 1982، وحاصلة على شهادة في التصوير من معهد الفنون في بريطانيا عام 2005، وشهادة الإخراج السينمائي من بريطانيا عام 2008، كما أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية التي رشحت لجوائز دولية.

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