بالصور.. المهندسة الشهيرة "زها حديد" في جامعة حائل

زها حديد إحدى الملهمات العربيات التي زينت تصاميمها وهندستها المعمارية عواصم عربية وخليجية من بينها الرياض ودبي، وقع الاختيار على اسمها من قبل طالبات جامعة حائل لتسمية الممر القريب من كلية الهندسة باسمها كملهمة للطالبات في مجال الهندسة المعمارية.

فتيات متطوعات في مركز التواصل والتثقيف التابع لجامعة حائل، اخترن أسماء #شخصيات_نسائية رائدة أسهمت تاريخياً في نقل العلم والمعرفة إقليمياً وعالمياً، وأخرى أبرزت مكانة #المرأة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية.

وأطلقت الطالبات #السعوديات أسماءً نسائية على ميادين وشوارع المدينة الجامعية للطالبات في مبادرة تعد الأولى من نوعها لتستجيب معها الجامعة وتنفذ الفكرة المقترحة.

من جهتها، قالت هند الفهاد، مديرة مركز التواصل والتثقيف في جامعة حائل لـ"العربية.نت"، إن الفكرة انطلقت من مركز التواصل الذي يعتمد على طالبات متطوعات: "هناك اجتماع دوري لمناقشة وطرح مبادرات وأفكار الطالبات، ودور المركز هو إيصال الفكرة لإدارة الجامعة وهو أشبه بحلقة الوصل".

وأوضحت الفهاد أنه في أول اجتماع للمركز مع #الطالبات بدأت الفكرة بوضع كروكي للمدينة الجامعية الكبيرة حتى يسهل التعرف على مواقع وأقسام الجامعة، خصوصاً أنها تضم أكثر من 22 مبنىً، كما أن هناك مواقع لا تعرفها الطالبة: "هذه الأسباب أدت لخطوة تسمية الشوارع والميادين".

وأضاف الفهاد: "عملنا جميعا مع عضوات مركز التواصل على تسمية الشوارع والميادين، فكانت الفكرة بتسميتها بأسماء نسائية رائدة ومؤثرة في مجالات عدة". وتابع الفهاد: "تمت تسمية الشوارع بأسماء نسائية قريبة من التخصص، فمثلا تمت تسمية الشارع القريب من كلية إدارة الأعمال باسم خديجة بنت خويلد، باعتبارها سيدة أعمال، وهذا نوع من التأثير الإيجابي للطالبات في هذا القسم".

عيدة السلطان إحدى الطالبات المشاركات في مركز التواصل والتثقيف قالت لـ"العربية.نت" إنها فخورة بأن تكون إحدى العضوات في المركز ممن سمين شوارع المدينة الجامعية مع بقية زميلاتها المتطوعات".

أسماء معاصرة

لم تكن الأسماء التاريخية وحدها الموجودة في تسمية ميادين وشوارع جامعة حائل، بل تم اختيار أسماء نسائية معاصرة لها بصمتها ومرتبطة ببعض الكليات في جامعة حائل، حيث تمت تسمية شارع الملكة عفت الثنيان، إحدى الشخصيات النسائية المؤثرة في المرأة السعودية، وكذلك شارع الدكتورة #حياة_سندي العالمة #السعودية، وشارع المهندسة #زهاء_حديد المهندسة المعمارية العالمية، والعديد من الأسماء التي تم اختيارها من قبل المركز مع الطالبات ليتم اعتمادها من قبل إدارة الجامعة مشكورة في عمل تكاملي أثر في نفوس الطالبات.

يذكر أن مجمع جامعة #حائل العلمي يمتد على مساحة كبيرة جدًا ويحوي أكثر من 7 بوابات فعَّالة، و14 كلية، و9 عمادات مساندة، إضافة إلى الإدارات النسائية.