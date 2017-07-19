بالفيديو.. لماذا رفض الملك سلمان تسمية مشروع باسمه؟

أمر #خادم_الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتغيير تسمية مشروع السلمانية السكني والإداري بمنطقة #مكة المكرمة إلى "الفيصلية" تقديراً وعرفاناً منه باهتمام الراحل #الملك_فيصل بن عبدالعزيز بمنطقة مكة المكرمة.

وكان #الملك_سلمان استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، واطلع على مجسم وعرض مرئي للمشروع، حيث شاهد أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها للمنطقة.

وألقى الملك سلمان كلمة قال فيها "أنا شاكر للأمير خالد جهوده في مكة وتطوير المنطقة ككل، وهذه المدينة ضمن التطوير بين مكة وجدة، وليس غريباً عن خالد فوالده الملك فيصل - رحمه الله - كان نائب الملك في #الحجاز، وهذا دليل على اهتمام هذه الدولة بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة".

وأضاف: "ويشرفني كما تشرف من قبلي أن نكون خداماً للحرمين الشريفين، ومن خدم الحرمين الشريفين خدم #الإسلام و #المسلمين".

وتابع: "بلدنا والحمدلله منطلق الإسلام ومنطلق العروبة، وشرفنا الله بأن أنزل كتابه على نبي عربي، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويوفق الأمير خالد كما هو موفق دائما لخدمة دينه وبلاده وشعبه".