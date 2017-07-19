قصة سعودي وولديه تخرجوا في جامعة أميركية بنفس اليوم

"الأب وابنه وابنته"، كانوا نجوماً في منصة #جامعة لورنس في #ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية، السعودي الدكتور سعد الزير وولداه، أنهوا الدراسة الجامعية كمبتعثين.

وقال الزير، في تصريحات سابقة لقناة "عين" التابعة لوزارة التعليم #السعودية إنه وُفق في القدوم للابتعاث ومعه ابنه وابنته ليتم تخريجهم في حفل واحد، حيث أنهى الأب الدكتوراة والابن الماجستير، فيما أنهت الابنة مرحلة البكالوريوس.

وقال الدكتور سعد إن الفرصة ليست متاحة له وحده، بل هذا ما تسعى إليه السعودية، عبر برنامج الابتعاث من حيث توفير المنصات التعليمية العالمية الكفيلة بتخريج الشباب السعودي ليعود ويسهم في بناء الوطن.

عائلة سعودية تتخرّج في يوم واحد من جامعة أمريكية، الأب من "الدكتوراه" والابن من "الماجستير" والابنة من "البكالوريوس"

:#فخر_الوطن

- pic.twitter.com/iEuqvty4vm — مجتمعنا (@KSASociety) July 15, 2017

بدوره، قال الدكتور جاسر الحربش، وكيل التعليم للبعثات والمشرف على الملحقيات لـ"العربية.نت": "هناك نماذج مشرفة ورائعة من #المبتعثين السعوديين وحققوا منجزات وتميز وهم يعودون للوطن ليخدموا في شتى المجالات".

وبين الحربش أن هذه النماذج هي غالبية المبتعثين الذين استفادوا من هذه الفرص وابتعثوا في دول مختلفة من العالم لتنويع مهارة المواطن السعودي والمعرفة لديهم في مختلف تخصصاتهم. وأضاف الحربش أنهم يسعون من خلال #الابتعاث إلى تحقيق أقصى درجات الفائدة والتميز للطالب المبتعث ومتابعة كل شؤونه وحل المشكلات التي تواجهه أثناء دراسته.