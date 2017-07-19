"السعودية" تسمح بالإلكترونيات على رحلاتها لأميركا

أعلنت #الخطوط_السعودية رفع #الحظر المفروض سابقاً على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين، وبإمكان ضيوفها المسافرين على رحلاتها إلى #الولايات_المتحدة_الأميركية اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية معهم بدءاً من اليوم، حسب ما نقلته وكالة "واس".

وأفاد مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب أن "السعودية" تلقت إشعاراً من الهيئة العامة للطيران المدني يفيد بأن إدارة أمن وسائل النقل الأميركية رفعت الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع #المسافرين من مطار #الملك_عبدالعزيز الدولي في #جدة، ومطار الملك خالد الدولي في #الرياض إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين واطمأن على دقتها.

ونوه الطيب بجهود الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن مسؤولياتها في تنسيق ومتابعة إجراءات رفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة مع المسافرين.