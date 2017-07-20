اتفاق سعودي عراقي لتبادل المعلومات الاستخبارية

أعلن قادة عسكريون سعوديون وعراقيون، الخميس، عن اتفاق لتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية بين البلدين، في إطار #مكافحة_الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي جمع رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، ونظيره السعودي، الفريق أول ركن عبد الرحمن صالح البنيان، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الغانمي إن الجانبين اتفقا أيضاً على فتح معبر "عرعر" الحدودي الوحيد بين البلدين، لتسهيل سفر العراقيين لأداء مناسك الحج في السعودية.

من جانبه، نوه رئيس أركان الجيش السعودي إلى أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد على ضرورة أن يعمل البلدان على تأمين الحدود المشتركة.

وأشار إلى أن تبادل مسؤولي البلدين الزيارات الرسمية يأتي لوضع أسس لتحسين العلاقات على مختلف الصعد.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين العراق والسعودية 814 كيلومتراً، يغلب عليها الطابع الصحراوي، ما يصعب مهمة مراقبتها.