السعودية.. أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة

صدر أمر ملكي في السعودية، مساء الخميس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

وينص الأمر الملكي على ربط المؤسسات الأمنية كافة بجهاز رئاسة أمن الدولة، الذي تم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً له بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

ويضم الجهاز كلاً من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.

ويكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.