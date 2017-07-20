السعودية.. أوامر ملكية بترقية عدد من المسؤولين

صدرت في السعودية عدة أوامر ملكية، الخميس، ومنها ترقية عدة مسؤولين، وإعفاء آخرين.

وحسب الأوامر، يرقى اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.

كما يرقى الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول.

وكذلك، ترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيساً للحرس الملكي.

ويعفى الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.

ويعين ثامر بن نبيل نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة. ويُعفى سليمان بن نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه.

كذلك، يعين بدر بن محمد بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة لولي العهد بمرتبة وزير.

هذا.. ويعين محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.