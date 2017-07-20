السعودية: نوفر جميع التسهيلات لحجاج ومعتمري قطر

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الخميس، أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين فيها، وتوفر لهم جميع التسهيلات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "حرصاً على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الإخوة الأشقاء القطريين، فإن الوزارة تؤكد أنه يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت، وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية، بما في ذلك الخطوط التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات ترانزيت".

وأوضحت أنه "يمكن قدوم (القطريين) عن طريق مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة".

وأضافت الوزارة السعودية: "أما بالنسبة لأداء فريضة الحج فإنه يمكن للقطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج ومسجلون في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جواً عن طريق شركات الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية، وتتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدنية في المملكة"، على أن يكون قدومهم ومغادرتهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وبينت أنه "سيتم التأشير بدخول (القطريين) للحج والعمرة عبر المنافذ المذكورة سابقاً، وسيكون قدوم جميع الحجاج من قطر لهذا العام 1438هـ عن طريق الجو، وفي حدود الأعداد المحددة في اتفاقية الحج المتخذة لموسم حج هذا العام 1438هـ".