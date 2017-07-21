خالد عبدالرحمن يزاحم الأطرش وأم كلثوم على مقهى بالرياض

خصص أحد ملاك المقاهي في #الرياض المستوحاة من الجو الشعبي لمقاهي #القاهرة يوماً في المقهى لأغاني الفنان خالد عبدالرحمن منذ بداية العمل إلى نهايته بعد منتصف الليل.

وقال عزيز سليم (مالك المقهى) الذي اعتاد تقديم الشاي لزبائنه على أنغام الأغاني الشرقية الكلاسيكية لـ"العربية.نت": "فكرة المقهى تقوم على المزج بين الفن الأصيل وشرب الشاي ولعب #الشطرنج لمن يريد، بحيث إن جو المكان شعبي ولكن بأسلوب عصري حديث"، مضيفاً: "كان لدينا تخوف من عدم تقبل الناس للفكرة في البداية خصوصاً أننا نعمل في الرياض داخل أحد الأحياء، ولكن تفاجأنا بردود فعل مشجعة وأصبح لنا زبائننا الذين يرتادون المكان بشكل يومي".

كما لفت إلى أنه يعمل في المقهى الذي تبلغ مساحته (84) متراً مربعاً بصحبة صديقه غازي "سوري الجنسية"، وعندما أنشأ المقهى لم يكن الغرض منه تجارياً إنما أراده أن يكون مجرد ملتقى لأصدقائه، إلا أن التوجه اختلف مع توافد الزبائن.

وعن فكرة تخصيص يوم كامل للفنان خالد عبدالرحمن ذكر عزيز أن الفكرة في الأساس كانت نابعة من مخيلة أحد جمهور خالد، وهم في المقهى جرت العادة أن يقدموا # الأغاني_الشرقية للفنانين أم كلثوم وفريد الأطرش و#طلال_مداح ومحمد عبده.

وأضاف: "عبر حسابنا في #تويتر نقدم بعض كلاسيكيات الأغنية، وطرحنا مقطعاً للفنان خالد عبدالرحمن من أغنية "لوعة الفرقى" من ألحان الإماراتي أنور عبدالله ففوجئنا بحجم التفاعل، ورد علينا كاتب "مسامير" فيصل العامر، قائلاً: "أي مقهى يحتفي بفن خالد عبدالرحمن يستحق الزيارة، وتوافد علينا جمهور خالد وأيقنا بعدها أنه يملك جمهوراً شغوفاً بفنه، واتصل بنا أحد محبيه وقدم لنا هذا الاقتراح الذكي تزامناً مع مرور 30 عاماً على بدايته الفنية وتعويضاً لمحبيه عن حفلته الملغاة في #أبها، وبمجرد أن أعلنت عن ذلك في حسابنا بتويتر تناقص عدد المتابعين 100 متابع بشكل فوري ولم نتراجع عن قرارنا لأنه يستحق".

وبين عزيز الذي وصف نفسه بالمحب لـ"صوت الأرض" طلال مداح والفنان فريد الأطرش أن جمهور أم كلثوم هو الأكثر شرباً للشاي، وهذا الرأي لا يحتاج إلى دراسة علمية موثقة على حد قوله بل يلاحظ بالمشاهدة والمعايشة فصوتها إذا ما سرى في الأركان فإن الطلبات على الشاي تزيد وهو ما يشكل ضغطاً على إدارة المكان الذي يتزين بلوحات مرسومة لعدد من الفنانين، مثل محمد عبدالوهاب ورياض السنباطي والقصبجي وأم كلثوم وطلال مداح ومحمد عبده. وقال: "تعاونا مع فنانة سعودية في الرياض اسمها سلمى وائل، من أجل رسم لوحات تتوافق مع هوية المكان، واخترنا لها مجموعة من الأسماء وركزنا على جيل الرواد في الفن".

مبيناً أن المقهى سيستمر في تكريم الرموز الفنية التي خدمت الأغنية في الوطن العربي وخلدوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال.