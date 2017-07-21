محامي القصبي يكشف تفاصيل جديدة عن سجن الداعية ابن فروة

أكد عبدالرحمن اللاحم، محامي الفنان #ناصر_القصبي في قضيته المرفوعة ضد الداعية سعيد بن فروة، أنه سوف يستكمل الأسبوع القادم إجراءات تنفيذ الحكم ضد #مكفّر_القصبي إلى أن يتم إيداعه #السجن.

وقال عبر تغريدة في حسابه على #تويتر: "سوف نستكمل الأسبوع القادم إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق أحد الأشخاص، الذي كفّر الفنان ناصر القصبي إلى أن يتم إيداعه أحد السجون العامة".

والقضية التي اشتعلت شرارتها في حزيران/يونيو 2015 صدر بها حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، بعد مداولات، يقضي بحبس ابن فروة 45 يوماً نظير التكفير والتشهير والسب بكلمات وألفاظ نابية من على منبر صلاة الجمعة.