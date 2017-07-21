مَنْ يعبث في نادي الشباب؟

•• وأنت تسمع أحياناً الآراء حيال قضية (ما) تجد نفسك أمام واقع مضحك، ولا بأس أن يكون مبكياً إذا (بتريد)!

•• بعد بيانات نادي الشباب الثلاثة والتي حوت ما حوت من عبارات مسيئة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه الأستاذ عادل عزت ماذا ننتظر من إدارة الشباب ومن حولها من قانونيين!

•• سمعت أن الشباب رفع شكوى خارج نطاق الرياضة، أو كما قال الراوي إلى الشرطة، في وقت لم يشتكِ لمركز التحكيم الرياضي، الذي هو الممثل الشرعي للكأس، فماذا نسمي هذا؟

•• الذي أعرفه ومتأكد منه أن القضايا الرياضية لا يمكن أن تناقش في الشرطة إلا إذا كانت مضاربة أو حادثة مرورية أو سرقة أو يتم تحويلها بطلب من المؤسسة الرياضية!

•• وأجزم أن ما يفعله الشباب لا يخرج عن نطاق فش غل بعد أن أضاع ملايين كانت في خزانته ومجبر أن يعيدها للأهلي ريال ينطح ريال!

•• المدان في قضية العويس هو المرزوقي مسؤول الاحتراف في نادي الشباب والذي اتهمه الشباب بتهمة عدم التفويض وعوقب عليها بوقف وغرامة، إلا أن هذا الخائن، كما صنفه الشباب، مازال يعمل في النادي ويوقع ويفاوض، ففي هذه الحالة ماذا يمكن أن تقول إدارة الشباب؟

•• هل يعقل أن يثق الشبابيون في شخص فاوض ووقع وحول له المبلغ المتفق عليه ومهر الاتفاقية بختم نادي الشباب ونُفاجأ بعد العقوبة أنه في النادي، فقط أسأل وأتمنى أن تحكموا عقولكم قبل الإجابة، فما يحدث في الشباب يحتاج إلى دراسة، وأقول دراسة كون الأمر خارج سيطرة العقل والمنطق!

•• أين الفساد في قضية العويس؟ هل هو في سرقة الاتفاقية، أم في الحساب الذي احتضن حوالة الأهلي لنادي الشباب، أم في الاتفاقية التي فيها من القرائن ما يكفي لمصداقية مفاوضات الأهلي؟

•• في أحد بياناته ذكر الشباب أن لديه كشف حساب من حساب محمد العويس وصك عقار باسم العويس واستمارة سيارة بنتلي، ولا أدري هل صح هذا القول أم مجرد كلام!

•• السؤال من سمح لنادي الشباب أن يتلصص على العويس؟ فهذه قضية خطيرة إن صدق بيان الشباب، فنادي الشباب أو أي نادٍ لا يملك هذا الحق بأن يخترق أسرار العويس أو غيره، وربما إن وصلت للمواجهة سيتضرر من ساندوا الشباب في الحصول على هذه المعلومات الشخصية جداً!

•• مع العلم أنني أشك في مثل هذه الادعاءات، لأن ثمة وزارة معنية بمنع مثل هذه الأفعال، لكن في ظل هذه الأوضاع المرتبكة في نادي الشباب توقع كل شيء، لكن إلى متى!

•• كل من لهم صلة بالقانون ومن لهم علاقة بالرياضة استهجنوا تجاوزات الشباب وبيانات الشباب واتهامات الشباب، وأستثني بعض الإعلاميين الذين حاولوا التعزيز لهذه البيانات بطريقة غلب عليها الطابع الفكاهي!

•• قلتها وأقولها وأكررها الأهلي نادي المبادئ بل جامعة القانون، كسب هنا وهناك؛ لأنه يملك أوراقاً ومستندات رسمية، وترك للبقية البكاء على اللبن المسكوب!

•• فمتى يا عزت، بل يا هيئة الرياضة توقفون هذا العبث؟ هذا هو السؤال!

نقلاً عن "عكاظ"