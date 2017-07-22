بالصور.. 10 من رجال الأمن ضحايا إرهابيي سيهات

أكدت وزارة الداخلية #السعودية أنه تم القضاء على 3 من المطلوبين بأحد المواقع بحي الزهور ببلدة #سيهات التابعة لمحافظة القطيف، حيث قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وتم الترصد لهم وقتلهم من قوات الطوارئ الأسبوع المنصرم وهم:

1 - جعفر بن حسن مكي آل مبيريك (سعودي الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ.

2 - حسن بن محمود علي أبو عبدالله (بحريني الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ.

3 - صادق عبدالله مهدي آل درويش (سعودي الجنسية) مطلوب للجهات الأمنية.

حيث تورطوا في العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية، وشاركوا في استشهاد 10 من رجال الأمن خلال عامين ونصف العام، وهي:

- قتل الجندي أول رائد عبيد عابد المطيري بتاريخ 28 / 2 / 1436هـ.

- وإطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ والتي نتج عنها مقتل الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي.

- وإطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام بتاريخ 16 / 12/ 1437هـ مما نتج عنه مقتل كل من رئيس رقباء / موسى علي القبي، والجندي / نواف محماس العتيبي.

- وإطلاق النار على كل من الجندي أول حسن جبار صهلولي، والجندي مفرح فالح السبيعي، ما أدى إلى مقتلهما بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ بالدمام.

- وإطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها مقتل الجندي أول سلطان صلاح المطيري بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ في القطيف.

- وإطلاق النار على الجندي أول موسى دخيل الله الشراري مما أدى إلى مقتله بتاروت بتاريخ 8 / 6 / 1438هـ.

- تعرضت دورية أمن ببلدة الجش بمحافظة القطيف لإطلاق نار من سيارة، مما نتج عنه استشهاد الجندي سامي معوض عوض الله الحربي في 12/10/1436.

- اشتبهت دورية أمن بإحدى السيارات بالقرب من مستشفى القطيف المركزي، وعند مبادرة قائد الدورية، الجندي أول فهد قاعد الرويلي، باعتراضها بادر من فيها بإطلاق النار مما نتج عنه استشهاده في 15/6/1438.

وتكررت العمليات الإرهابية من الثلاثة الذين تم القضاء عليهم حيث تمثلت في حرق وسرقة الصرافات وسيارة نقل الأموال، وقتل الأبرياء من #المواطنين ورجال الأمن.