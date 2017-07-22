مصرع سعودي ونجاة زوجته بعد سقوطهما من مرتفعات بتركيا

لقي سعودي مصرعه، بعد سقوطه من على دباب من مرتفعات أوزنجول التركية، حيث كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته هُناك، فيما نجت زوجته من الحادث وتعرضت لبعض الإصابات.

وأوضح شقيق المتوفى لـ"العربية.نت" أن شقيقه، سعود الحازمي، البالغ 40 عاماً من محافظة ضمد بمنطقة جازان، "ذهب وأسرته لتركيا منذ أسبوع. وتفاجأنا اليوم بحادث وفاته بعد سقوطه من على مرتفع جبلي بعد أن كان يستقل هو وزوجته دراجة نارية. ومازالت الزوجة تحت الملاحظة".

وقال علي: "شقيقي الآخر برفقته هو وعائلته أيضاً ويعمل على إنهاء إجراءات عودتهم للمملكة بأسرع وقت".

وكان سعود الحازمي قد وثق مقطع فيديو للمكان الذي سقط منه. ونشر قبل وفاته بلحظات مقاطع فيديو عبر حسابه بالفيسبوك لصلاة الجمعة بمدينة أوزنجول التركية، وكذلك عدد من المقاطع والصور التوثيقية لرحلته.