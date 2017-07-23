بالصور.. قصة شاعر سعودي تألق على مسرح نيويورك!

على أحد أشهر مسارح #نيويورك للفنون الأدائية، كان الجمهور الأميركي على موعد مع الأمسية الشعرية للشاعر السعودي #عبداللطيف_يوسف، حيث لقيت المشاركة إشادة واسعة في الصحافة الأميركية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقوفه على المسرح في فعالية "When Poetry Breathes- الشعر إذا تنفس"، كان ذلك بحضور نخبة من أدباء وشعراء أميركيين، كشاعرة ولاية رود آيلاند الشهيرة "تينا كين".

هذه المبادرة الأولى من نوعها تركت بصمة واضحة عند المثقفين والأدباء الأميركيين عن الشاعر السعودي لتشكل هوية ثقافية ورافدا معرفيا في الشخصية #السعودية، حيث قام بإلقاء شعره بلغته الفصيحة، وتمت قراءة صدى كلماته باللغة الإنجليزية بواسطة الفنانة الأميركية جيسيكا ديموني.

وأوضح #الشاعر عبداللطيف بن يوسف لـ"العربية.نت" أن هذه المشاركة جاءت بدعوة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة".

وأضاف: "لم أتوقع هذا الحضور الأميركي الكبير، والتعطش للأدب العربي في مسرح #كلية_الباروك للفنون الأدائية، حيث حرصت على اختيار #قصائد ذات دلالات ثقافية تعطي انطباعاً عن طبيعة الإنسان السعودي والعربي وظهر ذلك عند الدخول معهم في جلسة النقاش ما بعد الأداء الشعري".

يذكر أن الشاعر عبداللطيف بن يوسف أصدر ديوانين اثنين: "لا الأرض أمي لا القبيلة والدي"، و"وروي"، وفاز أخيراً بمسابقة ديوان العرب التي تنظمها مؤسسة عبدالعزيز بن سعود البابطين، وتم تكريمه في مكتبة الإسكندرية التاريخية.