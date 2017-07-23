حضور سعودي لافت في أكبر تجمع دولي للمسرح

شارك الفنان #عبدالإله_السناني، مستشار #وزير_الثقافة والإعلام المشرف على مسرح التلفزيون بصفة مراقب في المؤتمر الدولي للهيئة العامة للمسرح في دورته الـ 35 الجارية حاليا في مدينة سيغوفيا في إسبانيا، وحضر السناني بدعوة من الهيئة للحدث الذي يجمع 93 مركزاً عالمياً لهذه الهيئة التي تم تأسيسها في العام 1948 متفرعة من #منظمة_اليونيسكو، وشهد المؤتمر تعيين مجلس إدارة للهيئة للسنوات الثلاث القادمة.

الارتقاء بالفنون والمسرح

جاءت هذه الزيارة بغرض التعرف عن قرب على الهيئة الدولية للمسرح وهياكلها، وعلى مجمل أنشطتها وبرامجها التي تهدف إلى الارتقاء بالفنون المرتبطة بالمسرح والمسرحيين، وتحفيز التبادل المعرفي والتطبيقي بين مجتمعات العالم، حيث يأتي ضمن أهدافها ترسيخ الصداقة والسلام وتعميق التفاهم المشترك، وزيادة التعاون الخلاق المبتكر بين مجتمعات الإنسانية في كل عناصر #الفنون_المسرحية .

وتتمتع الهيئة العالمية للمسرح بموارد عالمية تعمل على تطوير أدوات المسرح ونشر ثقافته بكل تفرعاته وتخصصاته الاحترافية، ويأمل المسرحيون السعوديون أن يثمر التواصل مع هذه المؤسسة العالمية والسعي لتوظيف طاقاتها للارتقاء بأداء المسرح السعودي بشكل عام والذي يأتي فيه مسرح التلفزيون كواحد من مؤسساته التي يعقد عليها الأمل في تطوير الحركة المسرحية السعودية واستقاء التقنيات والمعارف، وتوسيع نطاق المشاركات العالمية في المستقبل من خلال بناء الروابط الفاعلة مع كتلة عالمية متخصصة كما هي هذه الهيئة.

الحضور السعودي

وإن كان بصفة مراقب، فقد كان لحضور المملكة العربية السعودية ممثلة بالمستشار عبدالإله السناني بصفته المشرف على #مسرح_التلفزيون السعودي أثر إيجابي تردد صداه عند كل الدول الحاضرة التي ترتقب المزيد من المشاركات السعودية في حراك الهيئة العالمية للمسرح لنشر حقيقة العمق الحضاري لمجتمع المملكة العربية #السعودية والعمل على بناء الفهم المشترك، وكيفية تأسيس الارتباط المستقبلي الذي نتأمل أن يعود بالفائدة على ثقافة المسرح السعودي وتطوير أدواته والعناصر البشرية العاملة فيه.