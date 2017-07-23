خادم الحرمين يقلد رئيس الحرس الملكي رتبته الجديدة

قلد #خادم_الحرمين_الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في #قصر_السلام في #جدة، الأحد، الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، رتبته الجديدة، عقب صدور أمره بترقيته لرتبة فريق أول، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وهنأ خادم الحرمين الشريفين سهيل بن صقر المطيري، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جهته، رفع معالي الفريق أول ركن سهيل المطيري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلا الله أن يعينه على أداء المهام الموكلة له، وأن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.