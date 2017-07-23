جراحة سعودية صعبة.. زراعة عين وترميم وجه عشريني

نجح فريق #جراحة_الوجه والفكين في مدينة #الملك_فهد الطبية بـ #الرياض، في #إجراء_عملية معقدة من #زراعة_عين_اصطناعية و #ترميم_عظام_الوجه لمريض في العقد الثاني من عمره.

في التفاصيل، تعرض المريض لحادثة أفقدته عينه اليسرى، وجزءاً من عظام الوجه والفكين، وأجريت له جراحة عادية لغلق محجر العين بصفائح معدنية تثبت بقايا العظم وطبقة جلدية لتغطية مكان العين.

وبعد الفحوص الطبية وتحليل الأشعة للعملية السابقة، عمد فريق طبي إلى ترميم عظام الوجه والفك عن طريق أخذ عظام من الجمجمة وتشكيلها في موقع التعويض، ومن ثم ترميم محجر العين اليسرى ليتمكن الفريق بعدها من عمل زراعات خاصة تماثل زراعة الأسنان، ولكن مختصة في تثبيت العيون في عظام العين الجديدة، لاستخدامها في تثبيت العين الاصطناعية، مما ساعد فريق تعويضات الوجه والفكين على عمل عين اصطناعية مع السيليكون تثبت بقطع معدنية مخصصة في زراعة العين.

يذكر أن هذا النوع من العمليات بالغ التعقيد، حيث تحتاج إلى إمكانات بشرية مؤهلة وعدة مراحل للوصول إلى النتيجة المطلوبة، ويحتاج إلى جراحين متخصصين في هذا النوع من العمليات.