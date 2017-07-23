عملية نوعية للقوات السعودية تقتل 15 حوثياً على الحدود

نفذت #القوات_السعودية أمس السبت عملية نوعية داخل الحرم الحدودي بين #السعودية و #اليمن، بعد تسلل عناصر تابعة للميليشيات #الحوثية وحرس #المخلوع_صالح.

وأفاد مراسل "العربية" أن عناصر من الميليشيات الحوثية تسللت داخل الحرم الحدودي بين السعودية واليمن قبالة مركز الربوعة التابع لمنطقة #عسير، محاولين الوصول إلى الحدود السعودية، بقصد استهداف رقابات عسكرية متقدمة، إلا أن فصيلاً خاصاً تابعاً للقوات السعودية تصدى لهم بعد تنفيذهم كميناً عسكرياً استمر لمدة 4 ساعات متواصلة، حيث توزع الفصيل إلى طقمين ليتم محاصرة عناصر #الميليشيات عبر اتجاهين واستهدافهم عبر الأسلحة المباشرة، لينتهي الأمر بقتل ما يزيد عن 15 عنصراً من الميليشيات وفرار آخرين.

وفي نفس الليلة قبالة محافظة #الطوال التابعة لمنطقة #جازان، دمرت مروحيات #الأباتشي_السعودية منصة قذائف، بعد أن أطلقت الميليشيات قذائفها تجاه المحافظة، كما قصفت مدفعيات القوات السعودية تجمعات لعناصر مسلحة تابعة للميليشيات في #حرض اليمنية، عقب محاولتهم التمركز داخل الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.