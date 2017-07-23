غداً.. من هنا التسجيل المباشر لحجاج الداخل!

أعلنت #وزارة_الحج والعمرة عن إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، بدءاً من يوم غد الاثنين، حيث سيتم استقبال طلبات راغبي #الحج من المواطنين والمقيمين عبر البوابة الإلكترونية للمسار.

وأوضحت الوزارة أن بوابة المسار ستكون المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل لهذا العام لكافة البرامج المعتمدة "العام، حج منخفض التكلفة، والحج الميسر"، كما سيمثل السداد الإلكتروني لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، وسيوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة.

ودعت الوزارة راغبي الحج هذا العام للمبادرة بإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار الإلكتروني في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة، وفقاً لما سيردهم على هواتفهم الجوالة.

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