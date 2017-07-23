من يدير قطر؟

لعله سؤال المليون، لكنه ليس بتلك الصعوبة كما يعتقد البعض، بعيدا عن التحليل والقراءة السياسية يكمن الجواب في تحديد المستفيد الأكبر من أفعال وتصريحات وسياسات حكومة قطر، أو بشكل أصح تنظيم الحمدين المسؤول الفعلي عن كل ما جرى ويجري وما سيجري نتيجة تلك السياسات الهدامة، نعم وبكل وضوح إيران المستفيد الأول من كل السياسات القطرية طوال فترة حكم (الحمدين)، ولعل المعطيات التالية من عمر هذا المقال تشرح الأمر بشكل يتفق عليه كل مراقب منصف.

لنبدأ من ازدواجية الخطاب القطري للداخل والخارج والذي اتضح بشكل واضح لا يقبل التأويل في خطاب أمير قطر والإعلام القطري، يعمل تنظيم الحمدين على خلق رأي عام قطري مخادع يعتمد على تخويف المواطن القطري من المستقبل وتصوير الدول المكافحة للإرهاب على أنها العدو المبين، مما يهيئ الأرضية اللازمة لإبعاد القطري من محيطه العربي والخليجي، وهو الأسلوب الإيراني على مستوى الإعلام والسياسة، حدث هذا في الأحواز ولا يزال يحدث عندما دعم العرب القضية الأحوازية.

ومن السياسات الخطيرة التي اتبعها تنظيم الحمدين محاولات التقليل من شأن هيئة كبار العلماء في السعودية والأزهر في مصر، وهي استراتيجية إيرانية معروفة على مستوى السياسة والإعلا ، التركيز على كلمة (الحوار) يذكرنا بالخطاب الإيراني في الثمانيات والتسعينات، وكان تنظيم الحمدين يطبق الاستراتيجية الإيرانية، وكما يعلم الجميع أن (الحوار القطري) كلمة حق مخادعة أريد بها الباطل الواضح، ولنا بالحوار مع الحوثيين ونظام بشار الأسد أكبر دليل على ذلك.

أما أوقح التصريحات والسياسات القطرية فهي المناداة بمقاطعة الحج والعمرة، وهذا بالضبط ما حدث من قبل إيران في موسم الحج الماضي، وقد قوبل بنجاح منقطع النظير على مستوى التنظيم، وعدم وقوع حوادث ولله الفضل والمنة، وإن كانت هناك من جريمة أخلاقية وخيانة كبرى فهي فرض الوجود العسكري التركي والإيراني فهو خيانة لدماء الأجداد الذين ضحوا بأرواحهم من أجل طرد قوى الاستعمار، وكذلك دفع المنطقة إلى الاحتقان أكثر مما قد يولد الانفجار، أما تهديد الغرب بالارتماء في حضن الدب الروسي والطاووس الإيراني والطربوش التركي فهذا تنازل علني عن السيادة المزعومة وإلغاء دور الشعب والجيش القطري، لا سيما أن خطاب الأمير تميم غاب عنه ذكر الجيش القطري بشكل مهين ومتعمد، كل ما تقدم يتطابق بشكل كبير مع السياسات الإيرانية على مستوى السياسة والإعلام، لذا أعتقد أن تنظيم الحمدين نجح في تحويل قطر إلى قطار يستقله الأضداد والفرقاء بينما يجلس الشعب القطري في غرفة الأمتعة مسلوب الإرادة والكرامة أيضا.