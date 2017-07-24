أكاديمي: السعوديون لا يعرفون تاريخهم

أكد الدكتور #سعد_الصويان #أكاديمي سعودي وعضو مجلس إدارة #الهيئة_الملكية لمحافظة العلا أن #الشعب_السعودي يتعطش لمعرفة #تاريخ وحضارة بلده، لكن لا توجد آليات وبرامج لمثل هذه #الزيارات_السياحية، موضحاً وجود نوع من الحجر على هذه المناطق السياحية، خوفاً من العبث، مشيراً إلى أن تنظيم هذه المناطق ومصاحبة ترويج سياحي لها سيسعد الناس بذلك.

ونوه الصويان إلى أن منطقة العلا منطقة غنية بالآثار وموقعها متميز كموقع سياحي، لافتا إلى الاهتمام بها سيعيد الاعتبار لجزيرة العرب كأحد مواطن #الحضارات القديمة خصوصاً أن المنطقة تقع ما بين حضارتي الرافدين ووادي النيل، وأيضا طريق البخور الذي هو شريان التجارة في الجزيرة العربية بما تصدره إلى بلاد الشام.

وقال: "العلا موطن لحضارات متعاقبة تعود إلى 900 سنة قبل الميلاد، وإن الأوان آن لننتبه لها وننبه الناس الآخرين لها ونستقطب بها السياحة بما يعود على المنطقة من فائدة سياحية، من خلالها سنفتح باب تواصل مع العالم الخارجي".

لكن الصويان عاد وأكد أن السعودية بحاجة إلى أن تعيد النظر في "صياغة مفاهيم جديدة لتاريخنا وبلدنا". وأضاف: "بالماضي كانت هناك معارضة شديدة من الصف المحافظ لعمليات التنقيب لكن الآن بدأنا نلحظ إدراكاً ووعياً متزايداً للجزيرة العربية وموقعها في الحضارة العالمية".