السعودية: "المسار الإلكتروني" المنفذ الوحيد للحج

أكد #المركز_الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية إعلان بعض منظمي الحملات غير النظامية عن تقديمهم لخدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، مخالفين بذلك نظام خدمة #حجاج_الداخل.

وشدد المركز الإعلامي على أن وزارة الحج والعمرة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء هذه الحملات المخالفة، مبينا لراغبي الحج من المواطنين والمقيمين أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو #بوابة_المسار_الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث يمكن زيارته عبر العنوان الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa خلال الفترة من غرة شهرة ذي القعدة المقبل إلى السابع من شهر ذي الحجة (وفق الرؤية).

وأوضح المركز الإعلامي أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة #العقد_المبرم في بوابة المسار الإلكتروني وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة من قبل #وزارة_الحج والعمرة.