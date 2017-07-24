الملك سلمان يغادر السعودية في إجازة وينيب ولي العهد

أناب خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، وليَّ العهد الأمير #محمد_بن_سلمان بإدارة شؤون البلاد خلال فترة غيابه.

وتوجه الملك سلمان، اليوم الاثنين، إلى خارج #السعودية في #إجازة خاصة بعد أن رأس مجلس الوزراء الذي عُقد في مدينة #جدة.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد في قصر السلام بجدة، أمس الأحد، جلسة مباحثات مع #الرئيس_التركي، رجب طيب #أردوغان.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.