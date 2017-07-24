القطريون بإمكانهم الطيران للسعودية مباشرة في هذه الحالة

أكدت #الهيئة_العامة_للطيران_المدني في #السعودية على ما ورد في البيان الصادر عن #وزارة_الحج_والعمرة، والذي يعكس حرص حكومة المملكة على الاستمرار في تمكين الراغبين في أداء مناسك #العمرة من الأشقاء القطريين في أي وقت وعبر أي خطوط باستثناء #الخطوط_القطرية، ومن أي وجهة تسير رحلات جوية إلى المملكة باستثناء #الدوحة ويكون قدومهم عن طريق #مطار_الملك_عبدالعزيز في #جدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة.

وأضافت الهيئة أنه بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في #قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة، ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر وتم تسجيلهم في المسار الإلكتروني للحج، سيكون بإمكانهم القدوم جوا مباشرة من الدوحة أو عبر أية محطة أخرى (ترانزيت) وعلى أي ناقل جوي غير الخطوط القطرية، تختاره الحكومة القطرية وتوافق عليه الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، وأن يكون قدومهم ومغادرتهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فقط خلال موسم الحج لهذا العام 1438 هجري.

وجددت الهيئة حرصها على تنفيذ توجيهات حكومة #خادم_الحرمين_الشريفين وولي عهده في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وبذل أقصى الجهود لتذليل كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.