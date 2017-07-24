سعودية تتبرع سراً لزوجها بكليتها وتنهي معاناته مع المرض

تبرعت #زوجة بإحدى #كليتيها لزوجها السعودي دون علمه، لتنهي بمبادرتها معاناته مع #مرض #الفشل_الكلوي التي استمرت لسنوات.

وقال الزوج يحيى طوهري: "زوجتي قررت #التبرع لي بإحدى كليتيها لإنقاذ حياتي بعد الله، حيث توجهت مع أحد أبنائي إلى المستشفى دون علمي، وأجرت جميع التحاليل والفحوصات الطبية للزراعة، وبعد التوافق أبلغتني أنها المتبرعة، وتماثلت للشفاء بعد أن أجريت #الجراحة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام".

وأضاف: "كلمات الشكر لا تجدي للتعبير عن مشاعري تجاهها، ولكن أسأل الله أن يقدرني على رد الجميل لها، وإسعادها، ورعايتها".