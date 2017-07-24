شاهد.. عراقي يتحدى السعوديين بلهجتهم

قليل من السعوديين من يستطيعون إتقان جميع لهجات المناطق، إلا أن اللافت شاب عراقي، اسمه #محمد_الشمري، استطاع في فيديو قصير شرح بعض مفردات الكلمات في مناطق متنوعة في السعودية، وكذلك أجاد التحدث بها.

وأوضح الشمري ضيف "تفاعلكم" الذي يبث في شاشة العربية: "لم أتوقع هذا الانتشار الكبير خلال 48 ساعة، لدي متابعون في #سناب_شات، وعندما فكرت بأخذ الموضوع إلى #يوتيوب انتشر أيضاً بشكل قوي".

وحول كيفية تعلمه اللهجة قال: "أقاربي وأصحابي في السعودية، وتواصلي معهم هو من أوصلني لتعلم اللهجات من مناطق متفرقة من السعودية بما فيها النطق".

وأضاف: "منذ صغري وأنا أتكلم #اللهجة_السعودية، لكن من الممكن تطوير هذه الفكرة مستقبلا لتشمل دولا عدة".