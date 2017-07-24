هذه هي المواقع التي منعت السعودية التدخين فيها!

أعلنت الحكومة #السعودية خطة وطنية لمكافحة #التدخين، من خلال اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، منعت فيها التدخين في ثمانية أماكن تشكل عصب الحياة في البلاد، إضافة إلى حظرها بيع الدخان لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ومنعهم من دخول أماكن المدخنين.

واحتلت الساحات المحيطة بالمساجد قائمة الأماكن التي يمنع فيها التدخين منعاً باتاً، إضافة إلى المنشآت الحكومية كافة، بما فيها #الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، إضافة إلى الأماكن المخصصة للعمل سواء في #الشركات أم #المؤسسات و #البنوك وما في حكمها.

كما حظرت اللائحة، زرع نباتات #التبغ بجميع أنواعها وفصائلها، إضافة إلى منعها وحظرها تصنيع التبغ محلياً أو أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو أي منتج يدخل التبغ في تصنيعه، وكذلك منعت إعادة التصنيع.

كما منعت ممارسته في جميع وسائل النقل في السعودية سواء كانت برية أم جوية أم بحرية، إضافة إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه، وجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع #الغاز و #الوقود على حد سواء.

ومنعت اللائحة التدخين في كبائن الصرف الآلي المغلقة، إضافة إلى أماكن تصنيع #الطعام سواء في المطاعم أم المقاهي أم الأكشاك أم عربات الأطعمة المتنقلة، ومصانع الأطعمة والمطابخ وما في حكمها. كما منعت اللائحة استيراد وبيع وعرض أي منتج للأطفال سواء من الألعاب أم الحلوى على هيئة سجائر أو أية وسيلة لتعاطي التبغ.

هذا وسينفق المدخن في السعودية بعد الموافقة على فرض الضريبة الانتقائية لمنتجات #التبغ و #مشروبات_الطاقة سنوياً ما بين 8600 ريال و17 ألف ريال على شراء السجائر.

ويقدر معدل الإنفاق بالمملكة على التدخين 255.5 مليون ريال سنوياً، وأكدت وزارة #الصحة أن عيادات مكافحة التدخين تستقبل عشرات الآلاف من المراجعين ممن يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وأن ما بين 10- 15% من #المدخنين بالمملكة من فئات عمرية صغيرة، كما تشير التقارير إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن التدخين بازدياد.

ووفق دراسة أُطلقت على هامش المؤتمر الدولي "التبغ أو الصحة" الذي عُقد في أبوظبي العام الماضي تصدرت الكويت قائمة الدول الأكثر تدخيناً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة تدخين السجائر فيها نحو 31.3 بالمئة من السكان، تليها البحرين بنسبة 23.8%، ثم السعودية 22.2%، وقطر 19.4%، ثم الإمارات 18.1%، وأخيراً سلطنة عمان بنسبة 13%.

وكانت السعودية أعلنت هذا العام عن تطبيق مشروع فرض الضريبة الانتقائية، التي تشمل ثلاث سلع؛ هي: المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، بنسب تتراوح بين 50 و100%.