وصول أول رحلة حجاج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الاثنين، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام قادمة من جمهورية باكستان عبر "طيران شاهين" تحمل على متنها 325 راكباً.

وكان في استقبال ركاب الرحلة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم بن محمد التميمي، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية العاملة في المطار.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بدءاً من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث وفرت جميع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في المطار الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جميع أقطار العالم.

هذا وتفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار، واطلع خلالها على الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن واستعدادات المطار والجهات الحكومية العاملة بالمجمع لمرحلة قدوم الحجاج وكيفية إنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت عبر الكاونترات المعدة لذلك البالغ عددها 142 كاونتراً للجوازات، و158 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و120 كاونتراً لوزارة الحج والعمرة، إضافة إلى 16 نقطة تشغيلية للجمارك، و10 ممرات للحقائب، و90 موقفاً للحافلات، و40 مصلى بمناطق الانتظار، كما تتسع ساحة وقوف الطائرات رقم 6 و7 لـ 47 طائرة في وقت واحد.

يذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي يتميز بتهيئة كامل صالات السفر للرحلات القادمة فقط ابتداءً من غرة ذي القعدة حتى الـ6 من شهر ذي الحجة، ثم يتم إعادة تهيئته مرة أخرى للرحلات المغادرة فقط بكامل مرافقه ابتداءً من الـ 14 من ذي الحجة حتى الـ 15 من منتصف شهر محرم القادم، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في أوقات الذروة بـ 3800 حاج في الساعة خلال مرحلة القدوم ، و3500 حاج في الساعة في مرحلة المغادرة.