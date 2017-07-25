السعودية.. 5 شروط لقبول المتقدمات في التربية البدنية

أعلن عميد كلية التربية بجامعة جدة الدكتور علي الجفري أن الجامعة شهدت إقبالاً كبيراً من المتقدمات لقسم "التربية البدنية" الذي فتح أبوابه حديثاً هذا العام، مؤكداً أن أعداد المتقدمات للالتحاق بالقسم فاق التوقعات وتخطت حاجز الـ 200.

وقال: "العدد كبير جداً والتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي كبير أيضاً".

وأوضح أن جامعة جدة تستعد لفرز المتقدمات والبدء، بعد اختبار من تطبق عليهن الشروط من المتقدمات، مؤكداً أن قسم التربية البدنية يتطلب اشتراطات أساسية للقبول بخلاف الأقسام الأخرى، خاصة قسم الرياضة تحديداً، إذا لا بد أن يتوفر في المتقدم لقسم "البدنية" القدوة للتعلم ومن الضروري أن تكون المعلمة قدوة للطالبات من حيث الهيكل الجسمي والوزن المثالي المعتمد على تناسب الطول والوزن حتى يكون هناك تقبل للتعليم ومصداقية.

وأشار إلى أن هناك اختبارات معينة لمن سيتم قبولهن ليستدل من خلالها على الأكفأ والأجدر ومن لديهن قابلية على التعلم من المتقدمات، خاصة أن القسم جديد عليهن فبالتالي القدرة على التعلم تعد من أهم الشروط التي لا بد أن تتوفر في معلمة التربية البدنية.

وعن أستاذات القسم، نوه الجفري إلى استقطاب معلمات من مصر والأردن وتونس، وستتم الاستفادة من خبرات وكفاءات أستاذات الأنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطالبات، موضحاً أن طرق التدريس ستتنوع بين العملية التي تكون في قاعات المحاضرات ويشارك فيها كذلك أساتذة من شطر الطلاب عبر الشاشات والعمليات الميدانية في الصالات الرياضية للجامعة.

واشتراطات القبول في التربية البدنية هي خلو الجسم من التشوهات، وسلامة النطق، وسلامة الحواس، والقدرة على التعلم، والوزن المثالي.