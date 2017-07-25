فيديو.. حقيقة رفض استقبال مستشفى بجازان لـ"جثة عامل"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مواطنا سعوديا يشكو من عدم استقبال #مستشفى_الملك_فهد في #جازان لـ"جثة عامل" في ثلاجة الموتى التابعة للمستشفى.

وطالب المواطن الذي بدا عليه الغضب، الجهات المختصة بالتدخل إنهاءً لمشكلته.

وأوضح مقطع الفيديو المواطن أثناء وقوفه بسيارته أمام باب #الطوارئ بالمستشفى، وبجواره "جثة"، وهو يشكو من عدم استقبال المستشفى لها بحجة عدم وجود مكان شاغر بثلاجة الموتى.

إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي في #صحة_جازان نبيل غاوي، صحة ما تم تداوله بمقطع الفيديو الذي يفيد بعدم توفر إمكانيات بثلاجة الموتى لاستقبال الحالات الوفاة، مؤكداً جاهزية الثلاجة بمستشفى الملك فهد.

وتوعد غاوي باللجوء إلى الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم حيال التصوير لانتهاك الخصوصية والإساءة لمنشأة حكومية، مؤكداً على وجود قنوات رسمية في حالة وجود شكوى أو ملاحظة.

وأضاف الغاوي أنه في مساء يوم السبت في تمام الساعة 10:10 مساءً قدم مواطن بسيارته الخاصة إلى باب طوارئ مستشفى الملك فهد يحمل معه جثة عامل مقيم متوفى بداخل منزله، حيث أصر على إيداع الجثة بداخل الثلاجة.

وقال تم إبلاغه بضرورة استكمال الإجراءات الرسمية من قبل الجهات المختصة، وطلب منه الانتظار لحين استكمالها والتنسيق لذلك، وأثناءها قام المرافق بالتصوير، موضحاً أنه تم إجراء الكشف الطبي على الحالة في تمام الساعة 10:28 مساءً، ثم تم إيداعها في الثلاجة وفقاً للتقارير الخاصة بالحالة.

وأضاف أن قسم الثلاجة بالمستشفى يحوي 93 درجاً، وقد تم تطويرها مؤخراً لاستيعاب حالات الوفاة، وأثناء وصول الحالة كانت هناك 79 درجا شاغرا.