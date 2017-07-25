محمد بن سلمان يبحث التعاون العسكري مع الجيش الأميركي

استعرض نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة، مساء الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، الفريق أول جوزيف فوتيل، التعاون الثنائي، خاصة في الجانب العسكري، والجهود المشتركة في محاربة #الإرهاب ومكافحة #التطرف، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وحضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

كما حضر من الجانب الأميركي القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في الرياض كريس هنزيل، ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأميركية في المملكة اللواء بيتر أوتلي، والملحق العسكري الأميركي بالرياض المقدم آدم كورديش.