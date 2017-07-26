بالصور.. سعوديون يصلحون سيارات الحجاج المعطلة مجاناً

إذا تعطلت بك السيارة في إحدى طرق #السعودية التي تسافر بين مدنها، فلا تخشَ شيئاً لأن كل ما عليك فعله هو الاتصال بالرقم (0553000192)، وتحديد موقعك ونوع العطل، حيث سيتوجه إليك "متطوع" لمساعدتك بدون مقابل.. هكذا لخص أحد كبار السن من الذين تعطلت سياراتهم على طريق مكة – #جدة السريع، حيث قام بالاتصال بهذا الرقم، وجاءته المساعدة سريعاً.

خالد الغامدي 60 عاما، مدرس متقاعد، تعطلت سيارته أثناء ذهابه لـ #العمرة مع زوجته من جدة، واكتشف أن أحد إطارات السيارة به عطب، ما تسبب بخروج الهواء منه. أوضح الغامدي لـ"العربية.نت" أن أقرب محطة حينها كانت تبعد مسافة 10 دقائق بالسيارة، ما يصعب الاستمرار في القيادة لخطورة الأمر، فتوقف في جانب الطريق طالباً المساعدة.

وأشار الغامدي إلى أنه تذكر حينها رقماً لشبان متطوعين، كان قد أعطاه إياه أحد أقاربه، وفعلاً اتصل بالرقم، وجاءه أحد الشباب ومعه كامل العدة والأدوات، حيث قام بنفخ الإطار بجهاز الكومبروسر المحمول، ثم ذهب به إلى أقرب مركز خدمات سيارات، حيث تم استبدال الإطار بآخر جديد، وهناك ودعه الشاب، طالباً منه الدعاء وتوزيع هذا الرقم على جميع معارفة.

هذا نموذج للحالات التي يباشرها فريق من #المتطوعين_السعوديين والذين نذروا جهودهم لمساعدة المتعطلين بالطرق مجاناً، حيث بلغ عدد الحالات التي باشرها الفريق خلال 8 أشهر أكثر من 8400 حالة، بحسب ما أوضح رئيس الفريق علي ظافر العاطف الذي قال لـ"العربية نت" إن الفريق يضم نحو 600 متطوع من مختلف مناطق المملكة يجمعهم حب العمل الطوعي ومساعدة الآخرين.

وأضاف علي ظافر أنه في مواسم الإجازات تتزايد طلبات المساعدة التي تتنوع ما بين أعطال كهربائية بسيطة، أو انتهاء الوقود، أو ارتفاع حرارة السيَّارة، أو تلف الإطار أو التغريز في الرمال، مبينا أنه بمجرد ورود اتصال من قبل المتعطل، فإنه سيجد من يقدم له العون، إذ إن أغلب المتطوعين لا يغادرون موقع أي سيارة متعطلة إلا وقد أصلحوها أو أعانوا صاحبها في نقلها.

وأكَّد علي ظافر أن الفريق حاصل على ترخيص رسمي لمزاولة عمله التطوعي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبينا أن الفريق يعتمد في عمله على الموارد الذاتية الخاصة، وما يتمكن كل متطوع أن يوفِّره لنفسه من معدات وأدوات: "نأمل أن يكون هناك دعم من المجتمع لتوفير الأدوات والمعدات المتخصصة، أو تقديم التدريب الاحترافي لأعضاء الفريق، أو وجود راعٍ، حتى نتمكن من توسيع نشاطنا، وتشمل خدماتنا جميع مناطق المملكة".