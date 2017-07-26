بالفيديو.. هكذا تفاعل سعوديون مع موجة الحر

تسببت موجة الحر العالية المعروفة محليا بـ"جمرة القيظ" والتي لا تزال تؤثر على مساحات واسعة من #السعودية في إشعال #مواقع_التواصل الاجتماعي التي احتضنت العديد من التغريدات والصور ومقاطع #الفيديو التي نشرها #سعوديون، عبروا فيها عن تهكّمهم من موجة الحر بعد أن بلغت درجات الحرارة في بعض المناطق 60 درجة مئوية تحت #الشمس.

وواجه سعوديون ارتفاع درجات الحرارة بابتكار أنواع مختلفة من الطرائف، والتي لم تقتصر على المشاركات بالتغريدات والنكات، بل تعدتها إلى المشاركة بنشر الصور والكاريكاتير ومقاطع الفيديو الحقيقية منها والتمثيلية، والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطبت آلاف #المغردين.

ومن المقاطع المنتشرة سلسلة "الوضع حاليا"، وهي عبارة عن مقاطع تعكس الوضعية القائمة لبعض الأشخاص الذين اشترك غالبيتهم في ممارسة السباحة أو الغطس في أحواض المياه، سواء كانت في المنزل أو البر أو داخل العربات، كما تداول #مغردون مقاطع أخرى تمثل حلولاً للتغلب على سخونة الماء أثناء الاستحمام، وذلك عبر إلحاق دش الحمام بصحن مليء بمكعبات الثلج.

كما أظهرت عشرات المقاطع المتداولة منسوباً عالياً من التشبيه الساخر جراء الارتفاع المبالغ للحرارة، فمنهم من استفاد من الأجواء الحارة على طريقته عبر طهي الطعام وإعداد الشاي على وقع الحرارة الملتهبة، ومنهم من شبه المياه الخارجة من الصنابير بألسنة اللهب، فيما نشر آخرون مقاطع مقتبسة من مسلسلات تعبّر على حالة مشابهة لوضع بعض الأشخاص في هذه الأجواء الحارة.

وتمتد ظاهرة "جمرة القيظ" إلى 52 يوماً، تبدأ من منتصف يوليو حتى نهاية أغسطس، وتبلغ فيها درجات الحرارة 50 مئوية في الظل، وتتجاوز 70 تحت أشعة الشمس، وتتسم هذه #الظاهرة بشدة لسع الشمس وسخونة الأرض وارتفاع الرطوبة على السواحل، وشدة هبوب رياح السموم، كما يستمر الحر لساعات متأخرة من الليل.