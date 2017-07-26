رخصة مهنية للوافدين

رغم بداهة الطريقة وبدائيتها إلا أنها ما زالت تثبت أنها خيار عملي لتقليل الأخطاء والحصول على تقييم دقيق عن كفاءة المتقدم للوظيفة قبل التزامه بعمل رسمي، تعمد كثير من الجهات والمؤسسات إلى الاستعانة بطرف محايد آخر لتقييم كفاءة الموظف، بعيدًا عن الاكتفاء بشهادته الجامعية وما تحويه من أرقام.

لذلك تجد في السعودية في السنوات الأخيرة تم إضافة متطلبات عملية تعقب تخرج الطالب الجديد وتسبق دخوله سوق العمل بإضافة «رخصة مهنية» تخوّله مزاولة هذه المهنة مثل رخصة المحاماة التي يحصل عليها طالب القانون من وزارة العدل والتخصصات الطبية أيضا تتطلب تجاوز الاختبار الذي تعقده هيئة التخصصات الطبية التي تقيس أداء هذ التخريج حديثا قبل دخوله هذا المجال العملي وتصنّفه حسب شهادته العلمية. وكذلك المحاسب القانوني، ووسطاء الأسهم الذين يحصلون على رخصتهم المهنية من هيئة سوق المال والمهندسين فكل هذه التخصصات على أن الخريج سعودي، ودرس في السعودية إلا أن الرخصة المهنية ما زالت تُطلب منه

على ما يمكن أن يكون من هذه الوسائل من زيادة الإجراءات وتعقيد عملية التوظيف قليلا إلا أنها في نهاية المطاف ستضمن للمستفيد النهائي «العميل» أن الموظف الذي يتعامل معه تم إعداده والتأكد من كفائته لتقديم هذه الخدمات خصوصا في خدمات حرجة ومؤثرة مثل التخصصات الطبية.

هذا كله ما يواجهه ابن البلد وهو خريج تعليمنا الذي أشرفنا عليه من الألف إلى الياء، لكن الغريب أن مهنا حرفية مهمة وأخطاءها قاتلة ومسلّمة للأجنبي الذي لا نعرف أي شيء عن كفاءته في هذا الجانب ولا استعداده من حيث طريقة تعلمه لهذه الحرفة ولا خبرته وليس لنا من كل هذا سوى ما يكتبه هو لنا في الأوراق الرسمية! مثل مهن التشييد والبناء والسباكة والكهرباء التي يسيطر عليها الوافدون ورأينا خلال السنوات الماضية مع كثرة المشاريع الخاصة والحكومية تكرار الحوادث والأخطاء أثناء البناء بل أن بعضها أصبح نكتة تتداولها قروبات الواتس أب. وهل يحتاج أن أخصص مساحة لأقول كيف أن أخطاء هذه المهن الحرفية قاتلة؟

أتمنى بعد سلسلة التصحيحات التي مر بها سوق العمل السعودي، ومحاولة التخلص من العمالة غير النظامية، أن يتم فرض رخص مهنية لا يمكن للوافد للعمل في هذه المجالات بدونها، فحسب آخر إحصائية للتأمينات الاجتماعية فإن عدد العاملين في مجالات التشييد والبناء تجاوز 4 ملايين و200 ألف عامل.

فكم هو حجم أخطائهم التي يمكن أن نحد منها في حال فرضنا رخصة مهنية تقيس كفاءتهم الحقيقية بدلا من أن تكون السعودية مجرد أكبر مركز تدريب مجاني في العالم.

نقلاً عن "الرياض"