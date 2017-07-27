استشهاد رجل أمن في المراحل الأخيرة من إزالة المسورة

فرضت #قوات_الطوارئ طوقاً كاملاً على #حي_المسورة ببلدة #العوامية، صباح أمس الأربعاء، للقضاء على #الإرهابيين المتخذين من أوكارها حصناً لهم، وقامت الجهات الأمنية بحماية سيارة الهدم من #هجمات الإرهابيين، ما تسبب في #استشهاد #العريف_حسن_مرزوق_القريشي_السبيعي بعد إطلاق النار على سيارته الأمنية.

واستمرت المرحلة الأخيرة من عملية إزالة المباني المتهالكة قبل التشييد، حيث بادر الإرهابيون لإطلاق النار على المعدات في محاولة لإيقاف هذا المشروع التطويري الذي يكشف أماكن تحصنهم.

وأكدت مصادر "العربية.نت" أن الجهات الأمنية ردت على مصدر #إطلاق_النار وقضت على ثلاثة إرهابيين، منهم حسين أبو عبدالله الذي يعتبر البائع الأشهر للسلاح في العوامية، إضافة إلى محمد الفرج، كما تم القبض على أشخاص مشتبه بهم في دعم الإرهابيين بالعوامية.