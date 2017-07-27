التحالف العربي باليمن يعين متحدثاً رسمياً جديداً

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن، اليوم الخميس، #تعيين #متحدث_رسمي_جديد باسمها، خلفا للواء أحمد #عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية، وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل.

وقالت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى تعيين #العقيد_الطيار_الركن_تركي_بن_صالح_المالكي متحدثاً رسمياً للتحالف، حيث باشر مهام عمله.

وأكدت قيادة #التحالف عزمها مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى #دعم_الشرعية في اليمن.

وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

من هو تركي المالكي

والعقيد الطيران الركن تركي المالكي من مواليد محافظة الطائف عام 1974، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بتقدير ممتاز -١٩٩٧.

كما حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان - ٢٠١٥.

ابتعث لدراسة الطيران بمدرسة طيران البحرية الأميركية بقاعدة بنساكولا البحرية ( فلوريدا)، وأكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34,T-39, T-2) ليتخرج منها منتصف عام 2000.

وقد عمل على طائرات (F-15S) بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

انتقل بعدها للعمل بقيادة القوات الجوية، إدارة الخطط والعمليات، ليتقلد العديد من المناصب.

وحصل خلال خدمته العسكرية على العديد من الدورات، ومنها الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية عمليات الدفاع الجوي، دورة قادة ضباط الأسراب، دورة الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة.